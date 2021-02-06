Kadının eski eşi ile yeni nişanlısı arasında silahlı kavga çıktı! Cinayeti polis önledi

Olay, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.B. isimli kadın nişanlısı M.Ü ile yürüdüğü sırada eski eşi T.B. ile çocuk parkı önünde karşılaştı. Burada M.Ü. ile T.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

İddiaya göre silahını çeken eski eş T.B., M.Ü.'ye ateş etmek istedi. Silahın tutukluluk yapması sonucu iddiaya göre M.Ü., kendisine silahla saldıran T.B.'ye yerden aldığı taş ile saldırdı.

Kanlar içerisinde yere düşen T.B'nin silahını alan M.Ü., silahını T.B.'ye dogrultarak ateşlemek istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler olaya müdahale etti. Polislerin hiçbir uyarısını dikkate almayan M.Ü.'nün eline tekme atarak silahı alan polis ekipleri kadınla birlikte eski eşini ve yeni nişanlısını gözaltına aldı.

KARAKOLDA NİŞANLISININ BAŞKA KADINLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Karakola götürülen kadın, eski eşi ve yeni nişanlısı burada yeniden kavga etti.

Kavga esnasında yeni nişanlısının düşen telefonunu eline alan kadın, nişanlısının başka bir kadınla da görüşmesi olduğunu görünce bu defa ikili arasında yeniden kavga çıktı.

HERKES BİRBİRİNDEN ŞİKAYET OLDU

Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

