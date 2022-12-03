HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kadının sevgilisi göz önünde saklanıyor! Bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

Kadının sevgilisi göz önünde saklanıyor! Bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

03.12.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik illüzyon görselleri oldukça dikkat çekiyor. Tüm dünyanın ilgisini toplayan bu görsellerde saklanan bölümleri görebilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor. İnce detayları fark edebilen kişiler optik illüzyonlardaki detayları yakalayabiliyor.

Kadının sevgilisi göz önünde saklanıyor! Bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

Ukraynalı sanatçı Oleg Shupliak'ın bu resmi, bir kadını ve onun yakalanması zor sevgilisinin gizemli bir şekilde gizlenmiş yüzünü tasvir eden bir optik illüzyon olarak ikiye katlanıyor. Optik illüzyon uzmanlarının yorumuna göre, kadının sevgilisi gözlerden uzak, ancak o kadar gizemli bir şekilde saklanıyor ki, ortalama bir IQ'ya sahip birinin çözemeyeceği kadar gizemli olabilir. Kadının sevgilisini 10 saniye içerisinde görebilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir.

Ekran görüntüsü 2022-12-03 204140

Bunun gibi bulmacalar tamamen güvenilir olmasa da, zihninizin varlığı ve problem çözme becerileriniz hakkında bir iki şey söyleyebilirler.
Ekran görüntüsü 2022-12-03 204118

Ağacın arkasına gizlenmiş genç bir adamın yüzü ve resmin büyük bir bölümünü kaplayan yaşlı bir adamın yüzü var. Yakından bakarsanız yaşlı adamın burnu hanımın dirseği, köprünün altındaki eğri başı, kuğu kulaklarından biri, hanımın elbisesi ağzı ve hanımın yüz kılları gözlerini oluşturur. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi geçirmeden önce aynı hatayı yaptığını itiraf ettiler!Kalp krizi geçirmeden önce aynı hatayı yaptığını itiraf ettiler!
İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladıİmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
zeka Optik illüzyon IQ testi görsel test zeki

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Seçime aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi!

Seçime aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi!

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.