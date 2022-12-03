Kadının sevgilisi göz önünde saklanıyor! Bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

Ukraynalı sanatçı Oleg Shupliak'ın bu resmi, bir kadını ve onun yakalanması zor sevgilisinin gizemli bir şekilde gizlenmiş yüzünü tasvir eden bir optik illüzyon olarak ikiye katlanıyor. Optik illüzyon uzmanlarının yorumuna göre, kadının sevgilisi gözlerden uzak, ancak o kadar gizemli bir şekilde saklanıyor ki, ortalama bir IQ'ya sahip birinin çözemeyeceği kadar gizemli olabilir. Kadının sevgilisini 10 saniye içerisinde görebilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir.

Bunun gibi bulmacalar tamamen güvenilir olmasa da, zihninizin varlığı ve problem çözme becerileriniz hakkında bir iki şey söyleyebilirler.



Ağacın arkasına gizlenmiş genç bir adamın yüzü ve resmin büyük bir bölümünü kaplayan yaşlı bir adamın yüzü var. Yakından bakarsanız yaşlı adamın burnu hanımın dirseği, köprünün altındaki eğri başı, kuğu kulaklarından biri, hanımın elbisesi ağzı ve hanımın yüz kılları gözlerini oluşturur. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.

