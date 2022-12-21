Kadınlar dikkat: Sayılı günler kaldı! Artık kapalı olacak 'Benim kiramı çıkartıyordu...'

Ticaret Bakanlığının bir süre önce duyurduğu düzenlemeye göre berberler ve kuaförler 1 Ocak'tan itibaren pazar günleri kapalı olacak. Yeni yıla az bir zaman kaldığı için düzenlemenin sayılı günler sonra hayata geçecek olmasından dolayı bazı kuaförler, bu en yoğun oldukları günde kuaförlerin kapatılmasına tepki gösterdi. Benzer şekilde çok sayıda kadın müşteri de kuaförlerin pazar günü kapalı olacak olmasından dolayı tepkili. İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre duruma tepki gösteren kadınlar “İnsanlar daha zor durumda kalır bence. Genelde her şey pazar günleri tatil olduğu için. Biraz saçma olmuş.” ve “Düğünü olan insanlar var ve düğünleri pazar günü oluyor genelde iş olmadığından dolayı” ifadelerini kullandı.

Özellikle çalışan kadınlar için bu durumun zorluk yaratacağını dile getiren bir başka kadın müşteri ise “Pazar günü kapalı olmasından yana değiliz. Biz müşteri olarak gidiyoruz, çalışan insanlarız” şeklinde konuştu.

TİCARET BAKANLIĞI KARAR ALDI

Bilindiği üzere düğün, nişan merasimi gibi organizasyonlar nedeniyle kadın kuaförlerinin en yoğun olduğu günler genellikle pazar günleri oluyor. Fakat yeni gelen düzenleme ile beraber kadın kuaförleri bundan böyle pazar günleri kapalı olacak. Kuaförler odasının isteği sonrası Ticaret Bakanlığının aldığı bu karara bazı kuaförlerden tepki geldi.

"BİRÇOK SORUNU BERABERİNDE GETİRECEK"

Kuaför Ferdi Değirmenci, “Pazar günü kuaför salonlarının kapatılmasının birçok mesleki ve sosyal sorunu beraberinde getireceği gerçektir.” dedi.

Bir kadın vatandaş “Pazar günleri genelde insanlar dışarı çıkıyor, kuaföre gitmek istiyor, saçını yaptırmak istiyor.” şeklinde konuştu.

Kuaför Nebahat Gören “Resmi işlerimizi biz pazar günü nasıl halledeceğiz” sorusunu sorarken bir başka vatandaş ise “Müşteri gelemeyecek pazar günü, cumartesi gelecek, gecenin 11-12’sine kadar salonda duracak” yorumunu yaptı.

"BENİM KİRAMI ÇIKARTIYORDU"

Öte yandan “Ciro olarak çok büyük kayıp. Ben kendi adıma konuşayım, 1 ayda 4 pazarın kapanması… Benim kiramı çıkartıyordu” ve “Şu anki müşterilerimizden de yoğun bir tepki var zaten” şeklinde değerlendirmeler de geldi.

Bu yeni uygulamadan kadın kuaförleri kadar kadın müşterilerin de şikayetçi olduğu görüldü. Bu nedenle kadın kuaförleri bir imza kampanyası başlattı.

Kadınlar ise “Sürekli iş yerinden izin alamıyorum”, “Ben çalışan bir insan olarak pazar günleri açık olmasını tercih ediyorum” ve “Kapanmaması lazım çalışanlar için” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bir başka kuaför ise “Sağlık çalışanlarından müşterilerimiz de var, cumartesi günlerine kadar çalışıp pazar günleri kuaför ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler var” şeklinde konuştu.