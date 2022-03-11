Kadınlar gününde eşini öldüren koca: Sevgilisi olduğunu biliyordum, çocuklarımı vermeyince bıçakladım

Olay, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta saat 19.00 sıralarında, Konya Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförlük yapan, 3 çocuk annesi Afgan Marziye Salehzade'nin iş yerine, boşanma aşamasında olduğu ve 3 yıldır ayrı yaşadığı Hamidollah Nouri dükkana geldi. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüşürken Nouri, Salehzade'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak yaralanan Salehzade, kanlar içinde kaldı.

Saldırı sırasında elinden yaralanan Nouri ise kaçtı. İş yeri çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Salehzade, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salehzade'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Nouri, elini tedavi ettirmek için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

''SEVGİLİSİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM''

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Nouri'nin ifadesi de ortaya çıktı. Nouri'nin, "Sevgilisi olduğunu biliyordum. Birlikte yaşamaya başladıklarını öğrenince 3 çocuğumu almaya gittim. Çocukları vermek istemeyince tartıştık, bıçakladım" dediği belirtildi.

(DHA)

