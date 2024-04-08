HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı! 2 kişi yaralandı,2 kişi gözaltına alındı

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı! 2 kişi yaralandı,2 kişi gözaltına alındı

08.04.2024 00:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınlar sözlü münakaşaya girerken silahlarına davranan kocaları çatıştı. Meydana gelen olayda iki kişi yaralanırken iki kişi de gözaltına alındı. Sokak ortasındaki silahlı çatışma ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı! 2 kişi yaralandı,2 kişi gözaltına alındı

Pamukova ilçe merkezinde meydana gen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AW179046_02

Görüntülerde, iki şüphelinin silahla çatışması, ailenin bir işletmeye sığınması yer alıyor.

AW179046_01

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiasına yanıt!Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiasına yanıt!
İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'
Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı!Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Pamukova
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi gündem oldu!

Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi gündem oldu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

Lakap yüzünden muhtar olamadı! Yaşadığı şoku anlattı: Diğer 4 adayın toplamından fazla oy aldım

Lakap yüzünden muhtar olamadı! Yaşadığı şoku anlattı: Diğer 4 adayın toplamından fazla oy aldım

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.