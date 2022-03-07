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Kadınlar Türkiye'nin birçok şehrinde 8 Mart eylemi yaptı

06.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve LGBTQ+ meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen platformlar ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde eylem yaptı. Ankara'daki eyleme katılan dört protestocu gözaltına alındı.

Kadınlar Türkiye'nin birçok şehrinde 8 Mart eylemi yaptı

Kadın ve LGBTQ+ meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen platformlar ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde eylem yaptı.Eylemciler, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini ve şüpheli kadın ölümlerini işaret ederek "Kadın cinayetlerini durduracağız" sloganları attı, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Yüzlerce kadının ve LGBTİ+ bireyin bir araya geldiği Kadıköy'deki buluşmada hayat pahalılığının kadınlar üzerindeki etkisi de protesto edildi, basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Eşit ve özgür yaşamak için şiddete karşı mücadele ederken ekonomik krizle birlikte katlanan zorlukların tam ortasındayız, 8 Mart'ta, kadınların sömürüsüz ve şiddetsiz bir dünyada yaşaması için mücadelemizi en güçlü şekilde büyütmeye çağırıyoruz."Kadın Meclisleri, Ankara'da yapılan 8 Mart eylemine yapılan polis müdahalesi sonucu bazı eylemcilerin gözaltına alındığın duyurdu.

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