HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınlara cinsel istismarda bulunan 'tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı

Kadınlara cinsel istismarda bulunan 'tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Burhan D.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Evli çiftlerden E.B, nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıkları Burhan D'nin, başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi olmuştu. "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklanan Burhan D., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Kadınlara cinsel istismarda bulunan 'tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı

S. B. (19) emniyetteki ifadesinde kocası E. B. (22) ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek “Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1,5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Şahıs bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek ‘Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım’ dedi.” şeklinde beyanda bulundu.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinin ve kendisinin şüpheliyle yalnız kalmayı kabul etmediğini ifade eden S. B. “Bu şahıs parayı aldıktan sonra bizim nikahımızı kıydı. Ben odadan çıktım. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben bu olayla ilgili davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

ŞÜPHELİNİN BAŞKA BİR KADINI TACİZ ETTİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

E. B. ise emniyetteki ifadesinde şüpheli Burhan D.’yi dini nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıklarını belirterek, şüphelinin kendilerinden 3 bin 200 lira kefaret parası istediğini, parayı verdiğini öne sürdü. Burhan B.'nin başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince kendisinin dolandırıldığını anladığını ifade eden E.B. şüpheli Burhan D.'den şikayetçi olduğunu beyan etti.

İSTEMEDİĞİM HALDE BANA PARA VERDİ

Bakırköy Adalet Sarayı’nda savcılık ifadesi alınan şüpheli Burhan D. şu ifadelerde bulundu: “Geçimimi kiraya vermiş olduğum iki dairemden aldığım para ile sağlıyorum. 15 gün kadar önce E. B. eşine ‘Boş ol’ dediğini, bu yüzden nikahlarının düştüğünü söyleyerek beni nikah tazelemem için evlerine çağırdı. Ben de ‘Sinirle söylenmiş söz geçerli olmaz, nikahımız düşmez, tövbe edin’ dedim. Şahıslara orada bulunan kişilerin huzurunda tövbe ettirdim. Dini nikah kıymadım, şahıslardan para istemedim. E. B. istemediğim halde bana 300 lira para verdi. Verirken de ‘Evime geldiğin için kendi rızamla bu parayı veriyorum’ dedi."

BANA KUMPAS KURULDU

E. B.’ye ‘Ayrı odanız var mı’ şeklinde soru sormadığını öne süren Burhan D'nin kendisine kumpas kurarak para istediğini, para vermediğinde ise kameraya aldığını söylediği görüntüleri insanlara dağıtacağını ve itibarını kaybettireceğini söylediğini iddia etti. Burhan D, E.B'nin kendisinden para istediğini de öne sürerek, "Kabul etmedim. Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim." dedi.

NE OLMUŞTU

İstanbul’da bir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan D. kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan B. “Dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen Burhan B. çıkarıldığı adli makamlarca “Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklanmıştı.

Bu arada Burhan D'nin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salgın sürecinin alternatif rotası: Amasra
İşte salgın sürecinin alternatif rotası!
Restoranda 3 yaşındaki yeğenini asitle yakmıştı! 5 milyon 330 bin lira tazminat ödeyecek
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!
Bunun adı vahşet! Eşeğin gözlerini oyup işkence ederek öldürdüler
Bunun adı vahşet! Gözlerini oyup işkence ederek öldürdüler
Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!
Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!
Koronavirüsü yenen hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
O hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.