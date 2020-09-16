Kadınlara cinsel istismarda bulunan 'tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı

S. B. (19) emniyetteki ifadesinde kocası E. B. (22) ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek “Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1,5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Şahıs bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek ‘Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım’ dedi.” şeklinde beyanda bulundu.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinin ve kendisinin şüpheliyle yalnız kalmayı kabul etmediğini ifade eden S. B. “Bu şahıs parayı aldıktan sonra bizim nikahımızı kıydı. Ben odadan çıktım. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben bu olayla ilgili davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

ŞÜPHELİNİN BAŞKA BİR KADINI TACİZ ETTİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

E. B. ise emniyetteki ifadesinde şüpheli Burhan D.’yi dini nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıklarını belirterek, şüphelinin kendilerinden 3 bin 200 lira kefaret parası istediğini, parayı verdiğini öne sürdü. Burhan B.'nin başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince kendisinin dolandırıldığını anladığını ifade eden E.B. şüpheli Burhan D.'den şikayetçi olduğunu beyan etti.