Kadınlarda daha çok görülüyor! İşte varise yol açan 10 faktör

Toplumda, yetişkin nüfusun büyük bir kısmını etkileyen varis, özellikle hareketsiz ve sürekli oturarak ya da ayakta çalışanlarla, kadınlarda daha çok görülüyor. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis oluşma riski neredeyse 3 kat artıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehdi Zengin, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

HAREKETSİZLİK KAN AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLER

Toplardamarların genişleyip kanla dolması ve içindeki kanı kalbe geri taşımakta zorlanması bir dolaşım bozukluğu göstergesi de olabilir. Yürümeye başlandığında bacak adalelerinin kasılması ile toplardamarlardaki kan kalbe doğru aşağıdan yukarı pompalanır. Eğer yürümek yerine oturmak veya ayakta hareketsiz durmak tercih edilirse, ayak kaslarının yaptığı pompalama etkisi azalır ya da ortadan kalkar. Ayrıca toplardamarların içindeki kapak yapılarının bozulması da kanın göllenmesini kolaylaştıran bir faktör haline gelir.

YAŞLA VARİS GELİŞİMİ DOĞRU ORANTILI

Yaşlandıkça varis oluşması normaldir. Ayrıca genetik eğilimin etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesi hormonal faktörler ve hamilelik gibi süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Mesleği gereği uzun süre ayakta durmak zorunda olanlarda varis problemiyle daha sık karşılaşılır. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis oluşma riski neredeyse 3 kat artıyor.