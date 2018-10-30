Kadınlarda daha çok görülüyor! İşte varise yol açan 10 faktör

Toplumda, yetişkin nüfusun büyük bir kısmını etkileyen varis, özellikle hareketsiz ve sürekli oturarak ya da ayakta çalışanlarla, kadınlarda daha çok görülüyor. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis oluşma riski neredeyse 3 kat artıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehdi Zengin, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
HAREKETSİZLİK KAN AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLER
Toplardamarların genişleyip kanla dolması ve içindeki kanı kalbe geri taşımakta zorlanması bir dolaşım bozukluğu göstergesi de olabilir. Yürümeye başlandığında bacak adalelerinin kasılması ile toplardamarlardaki kan kalbe doğru aşağıdan yukarı pompalanır. Eğer yürümek yerine oturmak veya ayakta hareketsiz durmak tercih edilirse, ayak kaslarının yaptığı pompalama etkisi azalır ya da ortadan kalkar. Ayrıca toplardamarların içindeki kapak yapılarının bozulması da kanın göllenmesini kolaylaştıran bir faktör haline gelir.
YAŞLA VARİS GELİŞİMİ DOĞRU ORANTILI
Yaşlandıkça varis oluşması normaldir. Ayrıca genetik eğilimin etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesi hormonal faktörler ve hamilelik gibi süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Mesleği gereği uzun süre ayakta durmak zorunda olanlarda varis problemiyle daha sık karşılaşılır. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis oluşma riski neredeyse 3 kat artıyor.
VARİSE YOL AÇAN FAKTÖRLER
İleri yaş
Genetik faktörler
Kadın cinsiyet
Hamilelik
Aşırı kilo
Doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisi alımı
Yaz dönemi ve sıcaklar
Bacak adalelerinin zayıflaması,
Yüksek topuklu ayakkabılar
Kronik kabızlık
AĞRI VE BACAKALRDA ŞİŞME GÖRÜLÜR
Doğru bir değerlendirme için doppler ultrasonografi yönteminden faydalanılır. Varis sorunu olanların doğru bir değerlendirme için kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerekir. Varis tedavisinde amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Hastalık genellikle iyi huylu seyreder ve ameliyat gerektirmez. Ancak; ağrı, bacaklarda şişme, estetik görünüm gibi şikayetler nedeniyle ameliyat gerektiği durumlarda, cerrahiye alternatif önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.
ISI İLE VARİS ORTADAN KALDIRILIYOR
Toplardamar içine uygulanan laser yöntemine, “Endovenöz laser” adı verilmektedir. Endovenöz laser girişimsel olarak laserle varisi ortadan kaldırmaktadır. Varis tedavisinde laser, derinin üzerinden kılcal damar varislerini ısı ile ortadan kaldırma ve büyük varislerin kaynağı olan safen damarının yetmezliğinde, doğrudan damarın içine kateter ile uygulanmaktadır.
VARİSTEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN;
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