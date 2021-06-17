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Kadınların büyük sırrı! Cinsellikten alınan hazzı iki katına çıkartan ve sağlığı koruyan mucize yöntem: Kegel egzersizi

17.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik, çoğu zaman toplum içerisinde mahrem görülen ve tabu kabul edilen bir konudur. İlişki sırasında partnerlerin uyumlu olması kadar tarafların hissettikleri de cinsel hayatı doğrudan etkiler. Cinsellikten alınan zevki arttırmak için birçok sebep bulunuyor. Fiziksel egzersizler de bu kategoride yer alıyor. Kegel egzersizi, cinsel hazzı iki katına çıkartırken aynı zamanda sağlık üzerinde de olumlu etkiler gösteriyor.

Kadınların büyük sırrı! Cinsellikten alınan hazzı iki katına çıkartan ve sağlığı koruyan mucize yöntem: Kegel egzersizi

Kegel egzersizi, kadınlarda vajinusmus erkeklerde ise prostat ve erken boşalma gibi rahatsızlıkları önleme konusunda son derece yararlı olan bir egzersiz türüdür. Bu egzersiz temelde, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılan basit sıkıştırma ve bırakma hareketleridir. Pelvik kasları, pelvik kemiğinin hemen altında bulunur ve üreme organlarını tutan yumuşak dokulardan oluşan kas serisidir. Bu kaslar vahim, mesane ve bağırsakları destekler. Kadınlarda özellikle doğumdan sonra, erkeklerdeyse kilo alma ve yaşlanmaya bağlı sebeplerden zamanla zayıflar. Bu kasların zayıflamasıyla beraber idrar ve dışkı kaçırma problemleri doğabilir. Bunun yanı sıra erkeklerde bu kasların zayıflaması; erken boşalma ve erekte olamama gibi problemlere de yol açabilmektedir.

PELVİK KASLARI NASIL BULUNUR?

Pelvik kaslarını bulmak için oldukça basit bir yöntem uygulanır. Tuvalete oturulduğunda idrar hızlı bir şekilde bırakılır ve ardından idrarı tutma hareketine çekilir. Bu geri çekme ve bırakma işlemi sırasında pelvik bölgesinde bir kasılma hissedilir. Pelvik kasını bulduktan sonra ise artık kegel egzersizine sıra gelebilir.

KEGEL EGZERSİZİ NASIL YAPILIR?

  • Kegel egzersizi sırt üstü uzanırken veya otururken de yapılabilir. Karnı ve kalçayı baskılayan bir şey olmaması önemlidir.
  • Egzersize başlamadan önce mesanenizi tamamen boşaltın.
  • Pelvik kaslarınızı kasın ve içinizden 10'a kadar sayın.
  • Kasları tamamen gevşettikten sonra tekrar 10'a kadar sayın.
  • Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez bu işlemi tekrarlayın.
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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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