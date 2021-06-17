Kadınların büyük sırrı! Cinsellikten alınan hazzı iki katına çıkartan ve sağlığı koruyan mucize yöntem: Kegel egzersizi

Kegel egzersizi, kadınlarda vajinusmus erkeklerde ise prostat ve erken boşalma gibi rahatsızlıkları önleme konusunda son derece yararlı olan bir egzersiz türüdür. Bu egzersiz temelde, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılan basit sıkıştırma ve bırakma hareketleridir. Pelvik kasları, pelvik kemiğinin hemen altında bulunur ve üreme organlarını tutan yumuşak dokulardan oluşan kas serisidir. Bu kaslar vahim, mesane ve bağırsakları destekler. Kadınlarda özellikle doğumdan sonra, erkeklerdeyse kilo alma ve yaşlanmaya bağlı sebeplerden zamanla zayıflar. Bu kasların zayıflamasıyla beraber idrar ve dışkı kaçırma problemleri doğabilir. Bunun yanı sıra erkeklerde bu kasların zayıflaması; erken boşalma ve erekte olamama gibi problemlere de yol açabilmektedir.

PELVİK KASLARI NASIL BULUNUR?

Pelvik kaslarını bulmak için oldukça basit bir yöntem uygulanır. Tuvalete oturulduğunda idrar hızlı bir şekilde bırakılır ve ardından idrarı tutma hareketine çekilir. Bu geri çekme ve bırakma işlemi sırasında pelvik bölgesinde bir kasılma hissedilir. Pelvik kasını bulduktan sonra ise artık kegel egzersizine sıra gelebilir.