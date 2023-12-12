Kadınların korkulu rüyası: Meme kanseri! Bilim insanları riski azaltmanın yolunu keşfetti

Meme kanseriyle ilgili bu zamana kadar yapılan çeşitli çalışmalarda riskin azaltılmasında etkili olan faktörler incelenmişti. Son olarak Londra Kanser Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir çalışmada meme kanseri riskini yüzde 10 azaltılabileceği kanıtlandı.

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

İngiltere'de her yıl yaklaşık 55 bin 400 kişiye meme kanseri teşhisi konuluyor ve 11 bin 500 kadın bu hastalıktan ölüyor. Yaşlı kadınlarda daha sık görülse de, 45 yaş ve altı kadınlarda her yıl yaklaşık 5 bin vaka tespit ediliyor.

Uzmanlar buna neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor ancak risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü, uzun boylu olmak, fazla kilolu veya obez olmak, alkol ve daha önce bu hastalığa yakalanmış olmak yer alıyor.

547 BİN KADININ KATILDIĞI ÇALIŞMA

Önceki araştırmalar haftada yaklaşık 6,5 saat yürümenin riski yüzde 30'a kadar azaltabileceğini göstermişti.

Journal of Clinical Oncology'de yayınlanan son araştırma, dünya çapında 547 binden fazla kadının dahil olduğu 19 çalışmanın verilerini inceledi.

Ortalama 11,5 yıl boyunca takip edildiler ve 10 bin 231 kişiye menopozdan önce meme kanseri teşhisi konuldu.

En aktif yüzde 10 arasında yer alan kadınların, BMI'ye göre ayarlama yapıldıktan sonra hastalığa yakalanma olasılığı, en az aktif olanlara göre yüzde 10 daha azdı.

YÜRÜYÜŞ, BİSİKLET VE EGZERSİZ

Çalışma sonucunda yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek ve diğer sporlar gibi egzersizler, menopozdan önce meme kanserine yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olduğu ve aktif olanlar arasında en faydalı olan yöntem olarak açıklandı.

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Dr Michael Jones çalışmayla ilgili şu sözleri sarfetti: "Bu bulgular, fiziksel olarak aktif olmanın sağlığımız için iyi olduğunu gösteren güçlü kanıtlara katkıda bulunuyor. Araştırmamız, boş zamanlarında daha yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye katılmanın, menopoz öncesi meme kanseri riskinin azalmasına yol açabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor. Fiziksel aktivite ile meme kanseri riskinin azalması arasındaki bağlantının ardındaki biyolojiyi hâlâ daha iyi anlamamız gerekiyor."

Breast Cancer Now'dan Dr. Simon Vincent, genç kadınlarda meme kanserlerinin "daha agresif olma eğiliminde olduğunu ve daha sonraki bir aşamada teşhis edildiğini" söyledi.

Vincent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, insanların hastalığa yakalanmasını önlemek için acilen yeni yollar bulmamız gerekiyor. Kimin meme kanserine yakalanacağını tahmin edemesek de, insanların meme kanserine yakalanma riskini azaltmak için yapabileceği bazı şeyler var. Bu araştırma, kadınların sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilecek küçük, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamalarını desteklememizin ne kadar hayati olduğunu vurguluyor."





