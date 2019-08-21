KADIN

Kadınların özgüven kaybının nedeni sosyal medya!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Tipik güzellik standartlarına artık uyulmamaya çalışılsa da, birçok kadın yine de özgüven eksikliği yaşıyor. Yapılan bir anket çalışmasına göre, kadınların dörtte biri bedenleri hakkında konuşmaktan dolayı kendilerini rahatsız hissediyor. Kadınlar, en çok ünlüler ve fenomen adı verilen sosyal medya kullanıcılarından etkileniyor.

Kadınların özgüven kaybının nedeni sosyal medya!

İki binden fazla kadının katıldığı anket çalışmasına göre, kadınlar bedenlerini sevmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biriyse sosyal medya. Çünkü kadınlar sosyal medyada gördükleri vücut tiplerinden oldukça etkileniyor bu da kendilerinde bir özgüven problemi doğuruyor. Yine bu nedenle kadınların üçte biri arkadaşlarıyla gece dışarıya çıkma planı iptal ediyor.

4

Her 10 kadından 6'sı vücut kıllarının gözüktüğü endişesiyle plaja veya havuza girmeye cesaret edemiyor. 18-24 yaş grubundaki kadınların yarısı, cildindeki güven eksikliği nedeniyle, sosyal medyada kendi resimlerini yayınlamaktan kaçınıyor.

5

Kadınlar ayrıca güzellik reklamınlarında artık daha doğal, rötuşlanmamış kadınların boy göstermesini istiyor.

Bununla birlikte basmakalıplara meydan okumayı ve kadınların içinde bulundukları tenleri kutlamaları için güçlendirmeyi amaçlayan Gillette Venus'ün 'My Skin, My Way' (benim cildim benim yöntemim) kampanyası, kadınlara özgüven aşılamak için kadınların ilham veren hikayelerine yer veriyor.

2

Bunlardan biri, vücudu doğum lekeleriyle kaplı olan Marika. Kusurlarını mükemmellik olarak tanımlayan Marika, kendini sevme yolculuğunu şöyle anlatıyor: 'Okul dönemi boyunca zorbalıkla mücadele ettiğim için o dönemde vücudumu sık sık örter cildimi gizlemeye çalışırdım. Ama oğlumun dünyaya gelmesi bu kötü düşüncelerden arınmamı sağladı. Her cildin güzel ve eşsiz olduğu düşüncesi, hepimizin farklı olduğunu görmek mutluluk veren bir şey' diyor.

1

Kampanyanın başındaki isim Matt Thomas, 'My Skin. My Way bir başlangıç. Kadınları güçlendirmek, bedenlerine güven duymalarını sağlamak, kendilerini rahat hissettirebilmek için birçok kampanya yapmayı planlıyoruz. Artık rötuşlama yok, kısıtlama yok, kural yok. Sadece içinde oldukları cildi seven gerçek kadınlar var' diye konuşuyor.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Kolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atınKolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atın
Koruyucu kalkanlarınızı hazırlayın her gün tüketinKoruyucu kalkanlarınızı hazırlayın her gün tüketin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın özgüven Marika

En Çok Okunan Haberler

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Yemekteyiz'deki tartışma Seda Sayan'ı kızdırdı!

Yemekteyiz'deki tartışma Seda Sayan'ı kızdırdı!

Ayça Ayşin Turan'dan tatil pozu!

Ayça Ayşin Turan'dan tatil pozu!

Flaş iddia! Aşk mı yaşıyorlar?

Flaş iddia! Aşk mı yaşıyorlar?

Gelinim Mutfakta'da büyük kavga!

Gelinim Mutfakta'da büyük kavga!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bir kaşık 'ölümsüzlük!' Çözemediği sorun yok

Bir kaşık 'ölümsüzlük!' Çözemediği sorun yok

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atın

Kolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atın

Kaliteli uyku uyuyun, spor yapın, sağlıklı beslenin, genlerinizi BBL ile yenileyin!

Koruyucu kalkanlarınızı hazırlayın her gün tüketin

İnanılmaz ama gerçek gelinlerin makyajla gelen değişimi! 'Damat yanlış düğüne geldiğini düşünebilir'

İnanılmaz ama gerçek gelinlerin makyajla gelen değişimi! 'Damat yanlış düğüne geldiğini düşünebilir'

El, yanak derken sıra geldi koltuk altına! Ünlüler şimdi de koltuk altına botoks yaptırıyor

El, yanak derken sıra geldi koltuk altına!

Estetik ve psikoloji bir bütün mü?

Estetik ve psikoloji bir bütün mü?

Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.