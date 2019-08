Kadınların özgüven kaybının nedeni sosyal medya!

İki binden fazla kadının katıldığı anket çalışmasına göre, kadınlar bedenlerini sevmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biriyse sosyal medya. Çünkü kadınlar sosyal medyada gördükleri vücut tiplerinden oldukça etkileniyor bu da kendilerinde bir özgüven problemi doğuruyor. Yine bu nedenle kadınların üçte biri arkadaşlarıyla gece dışarıya çıkma planı iptal ediyor.

Her 10 kadından 6'sı vücut kıllarının gözüktüğü endişesiyle plaja veya havuza girmeye cesaret edemiyor. 18-24 yaş grubundaki kadınların yarısı, cildindeki güven eksikliği nedeniyle, sosyal medyada kendi resimlerini yayınlamaktan kaçınıyor.

Kadınlar ayrıca güzellik reklamınlarında artık daha doğal, rötuşlanmamış kadınların boy göstermesini istiyor.

Bununla birlikte basmakalıplara meydan okumayı ve kadınların içinde bulundukları tenleri kutlamaları için güçlendirmeyi amaçlayan Gillette Venus'ün 'My Skin, My Way' (benim cildim benim yöntemim) kampanyası, kadınlara özgüven aşılamak için kadınların ilham veren hikayelerine yer veriyor.

Bunlardan biri, vücudu doğum lekeleriyle kaplı olan Marika. Kusurlarını mükemmellik olarak tanımlayan Marika, kendini sevme yolculuğunu şöyle anlatıyor: 'Okul dönemi boyunca zorbalıkla mücadele ettiğim için o dönemde vücudumu sık sık örter cildimi gizlemeye çalışırdım. Ama oğlumun dünyaya gelmesi bu kötü düşüncelerden arınmamı sağladı. Her cildin güzel ve eşsiz olduğu düşüncesi, hepimizin farklı olduğunu görmek mutluluk veren bir şey' diyor.

Kampanyanın başındaki isim Matt Thomas, 'My Skin. My Way bir başlangıç. Kadınları güçlendirmek, bedenlerine güven duymalarını sağlamak, kendilerini rahat hissettirebilmek için birçok kampanya yapmayı planlıyoruz. Artık rötuşlama yok, kısıtlama yok, kural yok. Sadece içinde oldukları cildi seven gerçek kadınlar var' diye konuşuyor.