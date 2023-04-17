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KADİR GECESİ İFTAR VAKTİ 17 Nisan 2023: İftar saat kaçta, oruç vakti zaman? 17 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati

17.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi iftar saati 17 Nisan 2023 Pazartesi günü; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kişi tarafından internette araştırılıyor. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde oruç tutan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesini inceliyor. Peki, iftar saat kaçta, oruç vakti zaman? İşte, 17 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati...

KADİR GECESİ İFTAR VAKTİ 17 Nisan 2023: İftar saat kaçta, oruç vakti zaman? 17 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati

Kadir Gecesi iftar vakti merak konusu oldu. Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin gündüzünde birçok kişi oruç tutuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 81 ilin 17 Nisan 2023 ramazan imsakiyesi internette araştırılıyor. İşte 17 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ (17 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

Kadir Gecesi sebebiyle bugün binlerce kişi oruç tutuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri ile ilgili Imsakiye bilgilerini paylaştı.

İstanbul iftar vakti: 19.52

Ankara iftar vakti: 19.35

İzmir iftar vakti: 19.56

Bursa iftar vakti: 19.41

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