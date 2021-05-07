Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir Gecesi nasıl dua edilmeli?

İslamiyet'te en özel günlerden biri olarak bilinen Kadir Gecesi'nin idrak etmesine kısa bir süre kaldı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALARI OKUNUR? KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLMELİ?

Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi, İslam'ın en faziletli ve en değerli gecelerinden en başta geleni olarak bilinmektedir. Bu gecede müminler için af dilemek amacıyla pek çok duada ve ibadette bulunmalıdır.

Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kur'an'da bulunan pek çok dua bu özel günde okunabileceği gibi, Kur'ân–ı Kerim de okunmalı ve okuyanlar dinlenmelidir. Pandemide gerçekleştiremesek de normal şartlarda uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli ve Kelamullah'a olan sevgi, saygı duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu bulunanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Yine bugün de Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmlar getirilmeli ve şefaati ümit edilmelidir.



