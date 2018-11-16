Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu iddia edilen Üsküdar Çengelköy'deki restoranının kaçakları hakkında İBB Meclisi'ne soru önergesi verildi. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından verilen önergede, konuyla ilgili tam 9 aydır hiçbir işlem yapılmadığına dikkat çekildi. Meclis'te soru önergesini okuyan Nadir Ataman, "Nasıl Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı olduğunu kendisi beyan ediyor. Seviyorsunuz Atatürk düşmanlarını. Bırakın Mustafa Kemal Atatürk'e küfreden meczubu korumayı. 9 ay önce İBB Meclisi'ne önerge verdik, restoranın bin metrekare kaçağı var dedik. Siz Atatürk düşmanlarını koruduğunuz için yetinmedik İstanbul 6 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na dilekçe verdik. Kurul inceleme yaptı kaçakları tespit etti" dedi.

"SONUÇ İSTEMİŞ AMA NAFİLE"



Yapılan incelemelerde tespit edilen kaçaklar için kurulun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden 2 defa kaçaklarla ilgili bilgi istediğine dikkat çeken Ataman "Ancak İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü 9 aydır yerinde inceleme yapıp kurula ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına cevap vermiyor, suç işliyor. Kurul tekrar yazı yazdı yine cevap yok. Ne yapıyorsunuz? Göz yumuyorsunuz, kulak kapatıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Burası boğazın sıfır noktası, ana ulaşım aksında. Kurumlar size ne yapmanız gerektiğini 2 defa yazmış, söylemiş, sonuç istemiş ama nafile" diye konuştu.