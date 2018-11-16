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Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 07:15 | Son Güncelleme

Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu ileri sürülen Üsküdar'daki bir restoranın aylar önce tespit edilen kaçak bölümleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) önerge verildi. Konuyu İBB Meclisi'ne taşıyan CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a "Atatürk ve cumhuriyet düşmanını korumaktan vazgeçin" dedi.

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu iddia edilen Üsküdar Çengelköy'deki restoranının kaçakları hakkında İBB Meclisi'ne soru önergesi verildi. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından verilen önergede, konuyla ilgili tam 9 aydır hiçbir işlem yapılmadığına dikkat çekildi. Meclis'te soru önergesini okuyan Nadir Ataman, "Nasıl Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı olduğunu kendisi beyan ediyor. Seviyorsunuz Atatürk düşmanlarını. Bırakın Mustafa Kemal Atatürk'e küfreden meczubu korumayı. 9 ay önce İBB Meclisi'ne önerge verdik, restoranın bin metrekare kaçağı var dedik. Siz Atatürk düşmanlarını koruduğunuz için yetinmedik İstanbul 6 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na dilekçe verdik. Kurul inceleme yaptı kaçakları tespit etti" dedi.

"SONUÇ İSTEMİŞ AMA NAFİLE"

Yapılan incelemelerde tespit edilen kaçaklar için kurulun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden 2 defa kaçaklarla ilgili bilgi istediğine dikkat çeken Ataman "Ancak İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü 9 aydır yerinde inceleme yapıp kurula ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına cevap vermiyor, suç işliyor. Kurul tekrar yazı yazdı yine cevap yok. Ne yapıyorsunuz? Göz yumuyorsunuz, kulak kapatıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Burası boğazın sıfır noktası, ana ulaşım aksında. Kurumlar size ne yapmanız gerektiğini 2 defa yazmış, söylemiş, sonuç istemiş ama nafile" diye konuştu.

"BIRAKIN ATATÜRK DÜŞMANI FESLİYİ KORUMAYI"

Ataman önergesinde şunları kaydetti:

"Sormak istiyorum, Mevlüt Uysal mı koruyor niye yasal işlemler başlatılmıyor? Bırakın Atatürk düşmanı fesliyi korumayı, yıkın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı feslinin yerini. Tarafımıza gelen eski ve yeni fotoğraflara bakıldığında deniz tarafına zemine kazık çakılmak yöntemi ile restoran enine yaklaşık 6 metre, boyuna 40 m genişliğinde olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütülmüştür. Kaçak yapı denizin üzerine kadar getirilmiştir. Parsel içinde kademelendirme yapılarak ikinci bir kat oluşturulmuş ve kapalı alan haline getirilmiştir. Ayrıca teras katıda bulunmaktadır yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuştur. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevlerine baktığımızda bu yerden birinci derecede sorumludur."

ÖNERGE SEVK EDİLDİ

Ataman'ın önergesi oy birliği ile yanıtlanmak üzere İBB Meclis Başkanlığı'na sevk edildi. Önerge ile ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan da "Önergede yer alan ‘Atatürk düşmanlarını seviyorsunuz' ifadesinin çıkarılmasını istiyoruz ve kendisini iade ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Üsküdar İBB meclis

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