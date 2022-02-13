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Kadir Topbaş mezarı başında anıldı

13.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Kadir Topbaş mezarı başında anıldı

Kadir Topbaş'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii'nde program düzenlendi. Sabah namazının ardından Kuran-ı Kerim okunan programda daha sonra Kadir Topbaş'ın mezarı başında dualar okundu. Programa AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Günün en bereketli zamanı seher vaktidir. İstanbullumuzun en güzide mekanlarından olan Fatih Camii'mizin haziresindeyiz. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizin ölüm yıl dönümü vesilesiyle hem ziyaret edelim hem de bir fatiha okuyalım istedik. Hakikaten İstanbul ve Türkiye'de iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisidir. Bizim camiamızda sadece belediye başkanlığıyla değil ondan önce yaptığı hizmetlerle de çok güzel işlere imza atan bir başkanımız, Kadir ağabeyimizdi. Bu vesileyle tekrar kendisine rahmet diliyorum. Kadir ağabey İstanbul'un bir ağabeyi gibi görevini en iyi şekilde yerine getirdi. İstanbul'u her alanda sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve erişilebilirlik alanında dünyadaki metropoller arasında hakkettiği değeri almasına katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu. Bu vesileyle iyi bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. Bir metropol belediye başkanı nasıl olur hayatı boyunca gösterdiğini düşünüyoruz" dedi.

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