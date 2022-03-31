Kadirov gerçekten Ukrayna’da mı? Detaylar kafa karıştırdı

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rus birlikleriyle Ukrayna'ya saldırmak için binlerce Çeçenistan askerini Ukrayna'ya göndermişti.

Ukrayna istihbaratının geçtiğimiz günlerde Kadirov'un Ukrayna'da olabileceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna’da olduğunu duyurmuştu.

Ancak hemen sonraki paylaşımında, Ukrayna'da savaştığını iddia eden devlet başkanının bir benzin istasyonunun yanında diz çökmüş dua ederken yanında bir makineli tüfekle görülüyordu. Fotoğrafın arka planında ise sadece Rusya’da bulunan bir benzin istasyonu satış markası olan ve Rus devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft'e ait olduğu bilinen Pulsar logosu vardı.

ELEŞTİRİ TOPLADI

Paylaşılan bu fotoğraf, Çeçenistan cumhurbaşkanının hâlâ Rusya'da olduğu iddialarını ortaya çıkardı. Ramazan Kadirov Mariupol'de olduğunu iddia ediyordu ama aslında hala Rusya'da görünüyordu. Kadirov, Rusya’da iken Ukrayna'da olduğunu iddia eden bu fotoğrafları ve gönderileri üzerine büyük eleştiri topladı.

Kadirov'un Ukrayna'da sahada olduğu iddiaları, sosyal medya hesaplarından yaptığı Ukrayna'ya sevk edilen askerlerle görüştüğünü gösteren bir başka paylaşımla devam etti. Kadirov, Ukrayna'daki askerleri ziyaret ettiğini iddia ettikten sonra Çeçenistan’ın başkenti Grozni'de bir Rus yetkiliyi ağırlarken görüldü.



