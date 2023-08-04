Kafalar ile ünlenen fenomen Atakan Özyurt yayın sırasında çalışanını kovdu! "Ver paraları..." Şoke eden anlar

Kafalar ismindeki Youtube kanalı olan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin bu sefer Gürcistan'da bir program çekti. Kafalar ekibinden Atakan Özyurt bu programda yaptığı hareketle tepki çekti.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yönettiği Kafalar Youtube kanalında "Gürcistan'da 100 Lari ile bir gün geçirmek" adlı son videoda Atakan Özyurt'un gergin tavırları izleyenlerden eleştiri aldı.

Yemek yedikleri bir restoranda hesabı ödemeden kalkan Özyurt, çalışanının onun yerine para ödemesine çok sinirlendi.

ÇALIŞANINI AZARLAYIP...

Masaya geri dönen fenomen "Sen benim paramı mı verdin?" diyerek çalışanın bağırmaya başladı.



Fenomen Atakan Özyurt, "Sen derhal İstanbul'a dönüyorsun. Paralarımı ver" deyince ortalık karıştı. O anları yayınlayan Kafalar ekibine eleştiri yağdı. Atakan Özyurt'a "Geldiğin yeri unutma", "Ne büyük saygısızlık", "Yaptığın çok ayıp" yorumları yağdı.





