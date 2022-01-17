Kafaları karıştıran tweet! Ross Young: "O özellik, iPhone 14 modellerinin tümünde olmayacak"

ProMotion ekran, şu anda yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bulunuyor ve 120 Hz'ye kadar yenileme hızı sunuyor. Analist Jeff Pu ise geçtiğimiz gün Apple'ın iPhone 14 modellerinin tümünde ProMotion ekran kullanacağını öne sürmüş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Pu'nun bu iddiası hala akıllardayken, bir ekran analisti olan Ross Young'tan kafaları karıştıran bir tweet geldi.

ROSS YOUNG: TÜM iPHONE 14 MODELLERİNDE YOK

Ross Young, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, ProMotion'ın tüm iPhone 14 modellerinde kullanılmayacağını ve iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te olduğu gibi Pro modellerine özel kalacağını söyledi.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023… — Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022

BOE'nin yeterli LTPO kapasitesine sahip olmadığını söyleyen Young, belki 2023'te diyerek umutları bir sonraki iPhone'a bıraktı.

Apple, iPhone'larda ProMotion'ı ilk olarak Eylül 2021'de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile tanıtmıştı.

iPHONE 14 MINI OLMAYACAK

Apple'ın bu yıl iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Yüksek bir ihtimalle "iPhone 14 mini" adını taşıyacak bir model ise olmayacak.



