Kafaları karıştıran tweet! Ross Young: "O özellik, iPhone 14 modellerinin tümünde olmayacak"

ProMotion ekran, şu anda yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bulunuyor ve 120 Hz'ye kadar yenileme hızı sunuyor. Analist Jeff Pu ise geçtiğimiz gün Apple'ın iPhone 14 modellerinin tümünde ProMotion ekran kullanacağını öne sürmüş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Pu'nun bu iddiası hala akıllardayken, bir ekran analisti olan Ross Young'tan kafaları karıştıran bir tweet geldi.

Ross Young, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, ProMotion'ın tüm iPhone 14 modellerinde kullanılmayacağını ve iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te olduğu gibi Pro modellerine özel kalacağını söyledi.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…