Kafasında poşet boğazı kesik halde bulunmuştu! Katili 2 bin 500 saatlik görüntü ele verdi

Altıeylül ilçesinin Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi’nde, bodrum kattaki evinde 2 Şubat tarihinde kafasına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik bulunan Samira Rashidian’ın (31) katil zanlısı yakalandı.

2 BİN 500 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Pourıya Emamifard isimli şahsın (28) olay günü maktulün ikametini gittiğini tespit etti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Cinayet ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, sebebinin ise maktul ve maktulün eşi aracılığı ile satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve bunun sonucunda şahsı boğarak öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan zanlı ayrıca kadının ölümünden emin olmak için kafasına poşet geçirdiğini de itiraf etti. İfadesi alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

