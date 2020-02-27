Kafasını taşla ezerek öldürdü, dehşet anlarını anlattı: 'Beni öldürme’ diye yalvardı

21 Şubat günü uçurumdan atıldıktan sonra kafası taşla ezilerek öldürülen 23 yaşındaki Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Genç kadının 6 yıl önce ailesi tarafından 15 bin lira başlık parası karşılığı Afyonkarahisar’da M.A. isimli kişiyle evlendirildiği, bu evlilikten de biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi.

'EŞİNDEN AYRIL, SENİ İKİNCİ EŞ OLARAK ALIRIM'

2019 yılından bu yana eşiyle problem yaşayan ve bu nedenle sürekli Şanlıurfa’ya gelip giden genç kadının en son Şanlıurfa’ya gittiğinde evli olan amcasının oğlu Osman Ç.’nin (30) kendisini çocukluğundan bu yana sevdiğini söylediği ve "Eşinden ayrıl, ben seni ikinci eş olarak alırım" dediği ortaya çıktı.

ÖPERKEN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Osman Ç.’nin Zeliha Armağan’ın kaldığı eve geldiği, genç kadını öperken fotoğraf ve video çektiği öne sürüldü. Bu olaydan sonra genç kadının eşinin yanına döndüğü ancak eşiyle problemler yaşadığı, ağabeyleri Osman Ç. ile çekilen video ve fotoğrafları gördüğü için Osman Ç.’yi arayarak "Beni ağabeylerim öldürecek, çok korkuyorum. Bu fotoğraf ve videoları görmemeleri gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.