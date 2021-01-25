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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

25.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

'Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu merak edilirken konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, restoran, kafe gibi işletmelerin şubat ayı sonrasında hastalık seyrine bakılarak açılmasının salgın güvenliği açısından daha uygun olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında düşüş devam ediyor. Eğitim başta olmak üzere birçok alanda normale dönüş konuşulurken kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların durumunun gelecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını belirtti.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

'Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, işletmelerin şubat ayı sonrasında hastalık seyrine bakılarak açılmasının salgın güvenliği açısından daha uygun olduğunu söyleyerek "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, mutasyon tehlikesinin kapıda olduğunu hatırlattı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebileceğini, kapıda HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirilebileceğini de söyledi. Kayıpmaz, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" diye konuştu.

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