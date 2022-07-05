HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kafede oturanların üstüne kurşun yağdırdı! 1 kişi yaralandı

Kafede oturanların üstüne kurşun yağdırdı! 1 kişi yaralandı

05.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kafede oturanların üstüne kurşun yağdırdı! 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. Oturan müşterilere başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri ise yanındaki tabancayla şüpheliye ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 YARALI

Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (İHA/AA)

AW662346_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden sürünerek çıktı, kapının önünde can verdi! Görenler...Evden sürünerek çıktı, kapının önünde can verdi! Görenler...
'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama
Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklamaKulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama
Anahtar Kelimeler:
Niğde silahlı saldırı kafe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!

500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu!

Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu!

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.