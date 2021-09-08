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Japon kadınların gençlik iksiri ortaya çıktı! Her gün pirinç suyu kullanırsanız...

08.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon kadınları yar saydam, kusursuz ve porselen gibi olan ciltleriyle tanınırlar. Teknoloji devi markalara ev sahipliği yapan Japonya’da kadınlar yaşıtlarından daha genç görünmek için asırlık bir yöntemi tercih ediyor. Bu tedavinin temelini ise pirinç suyu oluşturuyor.

Japon kadınların gençlik iksiri ortaya çıktı! Her gün pirinç suyu kullanırsanız...

Cilt bakımı herkesin günlük olarak uygulaması gereken bir rutindir. Pahalı kozmetik markalarının yerine evinide bulunan malzemelerle uygulayacağınız adımlar hem daha hesaplı hem de daha sağlıklıdır. Pratik bir şekilde yaptığınız cilt bakımı sizleri 10 yaş daha genç göstermeye aday. İşte karşınızda Japon kadınların uyguladığı pirinç suyu bakımı...

PİRİNÇ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Pirinç suyu bakımının faydalarından bahsetmeden önce dilerseniz nasıl hazırlandığını anlatalım. Bunun için ihtiyacınız olan şey, sadece yarım bardak pirinç ve 2 bardak içme suyu. Önce pirincin üzerine yapışmış olabilecek tozları ve kirleri temizlemek için pirinci akan su altında iyice yıkayın. Ardından, durulanmış pirinci bir kaseye koyun ve 2 bardak suyla kaplayın. Pirinci biraz karıştırın ve yarım saat kadar bekletin. Pirinci süzün ve kalan suyu hava geçirmez bir kaba koyun. Bu suyu bir hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilerseniz aynı işlemi pirinci suda kaynatıp süzerek de yapabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU BAKIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Pirincin içeriğinde bulunan nişasta sayesinde daha aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda ciltteki koyu tonların giderilmesine yardımcı olan pirinç suyu günümüzde sabun, tonik ve kremler dahil olmak üzere pek çok güzellik ürünün içinde bulunuyor.

ERKEN CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER

Pirinç suyunu yüz temizleyicisi olarak kullanmak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Fermente pirinç suyu ciltteki kolajen miktarını arttırır. Bu da cildin daha genç gözükmesine yardımcı olur. Pirinç suyu aynı zamanda antioksidan açısında da zengindir. Bu nedenle erken yaşlanmaya karşı doğal bir silah görevini üstlenir.

DOĞAL GÜNEŞ KREMİ GÖREVİ GÖRÜR

Pirinç suyunun doğal bir soğutma etkisi vardır. Cildinize uyguladığınızda güneş yanıklarını yatıştırmaya ve tahrişi gidermeye olanak verir. Pirinçte bulunan elementlerin cildi güneşin zararlı ışınlarından koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

CİLDİ ONARIR

Güzellik endüstrisi, daha iyi bir cilt elde etmenize yardımcı olabilecek birçok etkili ancak pahalı ürün sunar. Pirinç suyu, çoğu insanın kilerinde zaten bulunan doğal ve ucuz bir cilt bakım maddesidir. Kırışıklıkları azaltma yeteneğine ek olarak, pirinç suyu cilt hasarını iyileştirir ve hatta atopik dermatit gibi belirli cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılabilir .

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RENK EŞİTSİZLİKLERİNİ AZALTIR

Hiperpigmentasyon genellikle zararsız olsa da, bu yaygın cilt durumu bazı insanlar için oldukça can sıkıcı ve utanç verici olabilir. Tedavi edilmezse, koyu lekeler sonunda eşit olmayan bir cilt tonuna neden olabilir ve bu da yüzünüzün düzensiz görünmesi sonucunu doğurur. Pirinç suyunun melanin üretimini arttırdığı ve hiperpigmentasyonu etkili bir şekilde azaltabildiği gösterilmiştir.

YAĞLI CİLT SORUNUNA ÇÖZÜM SUNAR

Doğal yağlar, cilt sağlığınız için çok önemlidir. Çünkü nemi hapsederler ve dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi görürler. Ancak yağlı, parlak bir yüze sahip olmak pek çekici değildir ve genellikle daha mat görünmesini sağlayabilecek tonerler veya temizleyiciler ararız. Gerçekte, yağlı ciltler için birçok cilt bakım ürünü, yağ bezlerinin aktivitesini bozabilecek ve aşırı sebum üretimine neden olabilecek alkol içerir. Bu da cildinizi daha da yağlı hale getirir. Pirinç suyu kullanmak, fazla yağı ortadan kaldırdığı ve cildinizi kurutmadığı için yağlı cildi dengelemenin güvenli bir yoludur.

CİLDİNİZİ İÇTEN DIŞA İYİLEŞTİRİR

Pirinç suyunu düzenli olarak uygulamak cildinize birçok yönden fayda sağlarken, onu içmek cildinizi içeriden dönüştürmenize yardımcı olabilir. Pirinç suyu sindirim için harikadır. Prebiyotikler içerir ve gıda zehirlenmesi ve hazımsızlığa yardımcı olduğu bilinmektedir. Güzel bir cilt için bağırsak sağlığı çok önemli olduğundan pirinç suyu cildinizin parlamasını sağlayacak gerçekten sihirli bir iksirdir.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya cilt bakımı
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