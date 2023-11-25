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Kafkametler Zonguldak'ta batmıştı! CHP'li vekilden çarpıcı iddia: 'Mayına çarptı'

25.11.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta çıkan fırtınada Kafkametler gemisi batmıştı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ederken CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geminin 5 Ekim'de Karadeniz'de mayına çarpıp hasar aldığını iddia etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak'ta çıkan fırtınada Kafkametler isimli kuru yük gemisiyle irtibat kopmuş, daha sonra yapılan açıklamada geminin battığı belirtilmişti. Kayıp 12 denizciden 4'ünün cansız bedenleri bulunurken 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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ÇARPICI İDDİA: MAYINA ÇARPTI

Arama çalışmaları devam ederken CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Kafkametler 5 Ekim'de Karadeniz'de mayına çarparak hasar aldı.

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Yavuzyılmaz şunları ifade etti:

"19 Kasım’da Ereğli’de yaşanan fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı geminin, 5 Ekim 2023’de Karadeniz’de mayına çarparak hasar aldığını Reuters’e dayanarak tespit ettik.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise geminin mayına çarpmadığını ancak 15-20 metre yakınında patlama olduğunu açıklamıştı.

Gemi mayın hasarlı mıydı, Bakanlık fiziki kontrolleri bizzat yaptı mı? Diplomatik bir örtbas mı var? Burası karanlık!

Sonuç, Kafkametler anormal şekilde battı.

12 denizcimizi kaybettiğimiz bu olayın takipçisi olacağım."

Reuters'ın 5 Ekim tarihli haberi ise şöyle:

Denizcilik ve güvenlik kaynakları, Türk bayraklı bir genel kargo gemisinin Perşembe günü Karadeniz'de Romanya açıklarında mayına çarpması sonucu hafif hasar oluştuğunu, ancak mürettebatın güvende olduğunu söyledi.

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İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, aldığı bilgilere dayanarak, geminin Romanya'daki Sulina'nın 11 deniz mili kuzeyinde, Sulina Kanalı girişine yakın bir deniz mayına çarptığını söyledi.

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Ambrey bir notta, "Gemide yaklaşık 09:20 UTC (GMT) civarında bir patlama yaşandığı bildirildi. Gemi, hasarı değerlendirmek için kısa bir süre demir attı" dedi.

Ambrey, "12:10'da gemi yeniden yola çıktı" dedi ve herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ekledi.

Ukraynalı bir hükümet kaynağı, bir geminin mayına çarptığını doğruladı ve bunun "muhtemelen İkinci Dünya Savaşı mayını ya da geçen yıl orada bırakılan çıkarma mayınları" olduğunu ekledi ve daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Bosphorus Observer danışmanlığının başkanı Yörük Işık, konuya ilişkin bilgilerine dayanarak Reuters'e ayrı ayrı yaptığı açıklamada, geminin Kafkametler olduğunu ve balast tankından ufak bir hasar aldığını ancak mürettebatın güvende olduğunu söyledi.

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Zonguldak CHP gemi Mayın
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