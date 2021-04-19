Kağıt Ev dizisinin oyuncuları kim? Kağıt Ev dizisi uyarlama mı? İşte Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu!

Erdal Beşikçioğlu’nun uzun zaman sonra bir televizyon dizisinde yer alması ile dikkatleri üzerine çeken Kağıt Ev dizisi, ilk bölüm fragmanı ile izleyici heyecanlandırdı. Nur Fettahoğlu’nun başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan dizi, Star TV ekranlarında her Pazartesi izleyici karşısına çıkıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını canlandırdığı, Nur Fettahoğlu’nun ise başarılı bir avukatı canlandırdığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı.

KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kağıt Ev dizisi ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi 20.00'de Star Tv'de ekrana gelecek.

KAĞIT EV KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.