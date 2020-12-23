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Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu! Anne ve erkek arkadaşı gözaltında

23.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu! Anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Dehşete düşüren olay Çanakkale'de meydana geldi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde, dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden 22 yaşındaki E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B., yakalanıp, gözaltına alındı.

Kepez Beldesi 75'inci Yıl Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

(DHA)

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