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Kağıt toplayıcısının "koltuk takımı" ile tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının çuvalının üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının, kağıtlarını koyduğu çuvalın üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Ulaşbaba Caddesi'nden İstanbul Caddesi istikametine giden kağıt toplayıcısının üç tekerlekli motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Kağıt toplayıcısının, motosikletin arkasına kağıtlarını koyduğu büyük boy çuvalın üzerine yüklediği koltuk takımı görenleri şaşırttı.

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen ve hem kendisinin hem de arkasındaki sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, uzun süre bu şekilde yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
kağıt toplayıcı Konya Selçuklu

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