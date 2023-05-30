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Kağıthane'de çöken balkondan kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

30.05.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu çöktü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. 

Kağıthane'de çöken balkondan kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

Olay, saat 21.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunun bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobilde hasar oluştu.  İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla olay yerine şerit çekerken, itfaiye ekibi de balkonun tamamen çökmesi ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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