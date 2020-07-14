HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane'de dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Kağıthane'de dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. (52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti. Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh (40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

f53173d8a1806de99945e459dab916ce

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ayasofya’da ne zaman açılacak, 15 Temmuz'da açık mı?Ayasofya’da ne zaman açılacak, 15 Temmuz'da açık mı?
Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in hikayesi!

Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!

İstanbul'da dehşet! Poşetler içinde ceset parçaları bulundu

İstanbul'da dehşet! Poşetler içinde ceset parçaları bulundu

Türkiye'de bir ilk! Yumurtalarından çıktılar

Türkiye'de bir ilk! Yumurtalarından çıktılar

Mersin'de korkunç olay! Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

2020 Pancar avansı ne zaman verilecek? Pancar avansı çiftçinin hesaba mı yatacak?

Pancar çiftçisine avans ne zaman verilecek?

İstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileri

İstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.