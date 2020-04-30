HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane'de intihar girişimi

Kağıthane'de intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kağıthane'de inşaat halindeki bir binanın üst katına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin yarım saat süren ikna çalışmasının ardından aşağıya indirilen kişi, polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

Olay, Kağıthane, Anadolu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Yapımı süren bir binanın 7'nci katında aşağıya doğru yarım sarkmış bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine kişinin atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

kagithanede-<a href=intihar-girisimi_4488_dhaphoto2" />

Çevrede güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından adı Ö.Ç. olarak belirlenen kişi, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Polise bunalımda olduğunu söylediği öğrenilen Ö.Ç, polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği! Koşarak kaçtılarBüyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği! Koşarak kaçtılar
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksekova'nın 'kuş cenneti': Nehil Sazlığı

Bölgedekiler 'kuş cenneti' diyor! Burayı gören büyüleniyor

Koronavirüs: Vahşi hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor

Vahşi hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor

Bodrum'da su borusu patladı! Cadde savaş alanına döndü

Gören bomba patladı sandı! Bodrum savaş alanına döndü

Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği: 'Bildiğim tüm duaları okudum, koşarak kaçtım'

Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' paniği! Koşarak kaçtılar

Hastaneden 9 günde taburcu olan hasta: Koku alınca sevinçten çığlık attım

Hastaneden 9 günde taburcu oldu: 'Koku alınca çığlık attım'

İstanbul'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ölümle burun buruna kaldılar! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.