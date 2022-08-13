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Kağıthane'de korkunç cinayet! Yere düşüp boynu kırılan genci darbedip bıçakladılar

13.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 26 yaşındaki bir genç, kullanma bahanesiyle aldığı telefonu çalarak kaçtı. Kaçarken dengesini kaybeden genç, park halindeki bir araca çarpıp düştü ve boynu kırıldı. O sırada telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı. Felç kalan genç 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybederken, katil zanlılarından 2'si tutuklandı.

Kağıthane'de korkunç cinayet! Yere düşüp boynu kırılan genci darbedip bıçakladılar

Korkunç olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sultan E. genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi. Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

TELEFONU ÇALIP KAÇARKEN ARACA ÇARPIP BOYNU KIRILDI

Telefonu alan Sultan E. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan E.’yi yakalamak için uğraştı. Burada yaşanan arbededen kaçan Sultan E., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü. Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.’yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

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FELÇ KALAN GENÇ 7 GÜN SONRADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Sultan E.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan E., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSLERİNİN YAKALADIĞI İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AKILALMAZ CİNAYET KAMERADA

Kağıthane’de hırsızlık sonrasında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf arasında arbede yaşandığı, daha sonra bir şahsın kaçarken park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştüğü, sonrasında ise arkasından gelen şahısların dakikalarca yerde yatan şahsı darp ettiği görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane
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