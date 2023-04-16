Kağıthane’de rezidansta korkunç ölüm! 14 yaşındaki kız çocuğu 15. kattan düştü

Kağıthane'deki feci olay, saat 20.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki E.N. S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.N.S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan E.N.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. (İHA-DHA)

