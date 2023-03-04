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  4. Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı! İşte son durum…

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı! İşte son durum…

04.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul’da harekete geçilmiş ve bu kapsamda Kağıthane Devlet Hastanesi’nin taşınmasına karar verilmişti. Taşınmanın Mart ayının 15’ine kadar tamamlanması planlanırken son durum tahliye çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı! İşte son durum…

Depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesinde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma devam ediyor. Taşınmanın ayın 15'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

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Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından sağlık kuruluşlarında yürütülen depreme dayanıklılık araştırması sonucunda Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hastanenin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak, hizmet vereceğini duyurdu. Kararın hastane yönetimine bildirilmesinin ardından birkaç gün önce başlayan taşınma işlemleri bugün de devam etti. Hastanenin büro malzemeleri işçiler tarafından kamyona yüklenerek Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesine nakledildi.

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Taşınma sürecinin 15 Mart'a kadar tamamlanması bekleniyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane devlet hastanesi tahliye

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