Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye mi ediliyor? Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Kağıthane Devlet Hastanesi nereye taşınacak?

Kağıthane Devlet Hastanesi ile ilgili tahliye kararı verildi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası olası İstanbul depremi için yapılan incelemede Kağıthane Devlet Hastanesi'nin dayanıksız olduğu tespit edildi. Kağıthane Devlet Hastanesi ile ilgili 28 Şubat 2023 Salı günü yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ TAHLİYE Mİ EDİLİYOR?

Kağıthane Devlet Hastanesi depreme dayanıksız olması sebebiyle kısa süre içinde tahliye edilecek.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ NEREYE TAŞINACAK?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki inceleme sonrası depreme dayanıksız çıkan binaların kapatıldığı ve incelemeler sonucunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yalnızca Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biriminin açık olacağı duyurulmuştu.

Bir açıklama da bugün Kağıthane Devlet Hastanesi için yapıldı.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek.

Kağıthane Devlet Hastanesi'nin nereye taşınacağına ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

