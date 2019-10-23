Kağıthane’de acil durumlarda toplanma alanlarına karekod uygulaması sistemi tanıtıldı

Kağıthane’de AFAD ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle deprem tedbirleri kapsamında acil durumlarda toplanma alanlarında bulunan karekod ve numara sistemi Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle deprem tedbirleri kapsamında toplanma alanlarına karekod ve numara sistemi Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı’nda tanıtıldı. Karekod uygulamasını öğrencilerle deneyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin basın mensuplarına acil durumlarda toplanma alanlarının öneminden bahsetti. Öztekin, acil durumlarda ilk 72 saat kullanabilecek malzemelerden oluşan deprem deposunu gezerek içerisindeki malzemeleri inceledi. Ayrıca Acil durumlarda elektrik kesintisine karşı parkın içerisinde güneş panellerinin olduğunu söyleyen Öztekin, bu panellerin tüm toplanma alanlarına konulacağını bu sayede elektrik kesintisi olsa bile vatandaşların birbirinden haber alabileceğini belirtti. Ayrıca toplanma alanlarının her birine yerleştirilen tabelaların üzerinde bulunan karekod ve numara kodları sayesinde vatandaşlar nerede olduklarını anında öğrenebilecek ve konum bilgilerini kaydederek yakınlarıyla paylaşabilecek. Öte yandan vatandaşlar afet öncesi tedbir almak amacıyla evlerine en yakın toplanma alanında bulunan bu tabelalardaki bilgiler sayesinde, afet anında bu alanlara hızlı şekilde ulaşabilecek. Akıllı telefonların QR Karekod okuma özelliği kullanılarak tabelalardaki karekodların okutulmasıyla alanın konum bilgilerine erişilebilecek.

“Karekod enlem ve boylam açısından tam güvenilir” Afet ve acil durum toplanma alanlarına karekod uygulaması sistemini basın mensuplarına tanıtan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bugün 23 Ekim Van depreminin 8. yıl dönümü orada da 600’e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemizde 79 toplama alanımız var. Her alanımızda e-devlet ile entegre bir şekilde karekodlu uygulama ile bu tabelaları AFAD ile birlikte yerleştirmiş olacağız. Özellikle çocuklarımıza uygulamalı olarak gösterdik. Herhangi bir deprem anında çocuklarımızın nerede olduklarını bulabilmek adına haberleşme adına biliyorsunuz o günde şebekelerden dolayı sadece internet yoluyla haberleşme oldu. Artık uygulama ile beraber nerede olduğumuzu tüm koordinatları ile birlikte sevdiklerimizle paylaşmış olacağız. Tabela ile birlikte burası artık acil durum anında toplanma alanı olarak ilan edilmiş oldu. Buradaki tüm mahalle sakinleri de öğrenmiş oldu. Alanların hem yerleşim yerlerine yakın olması lazım hem de yapısal olarak deprem anında etkilenmemesi gerekiyor. Aslında konumda atılabilir ama karekod enlem ve boylam açısından tam güvenilir bir şekilde sevdiklerimize ulaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“Mahallemiz için çok güzel bir uygulama hayırlı, uğurlu olsun”

Herhangi bir deprem anında karekod ile deprem toplanma noktasında olacağını belirten Metin Gülfer, “Mahallemiz için çok güzel bir uygulama hayırlı, uğurlu olsun. Allah’ım depremden uzak etsin. Herhangi bir deprem anında telefon ile karekodu okutarak toplanma alanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu çalışma aile bireylerinden haberdar olma imkanı veriyor”

Uygulamanın çok faydalı olduğunu düşünen Kaya Şahin ise, “Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Deprem anında telefonlar kesiliyor, internet ile iletişim kuruyoruz. Bu çalışma aile bireylerinden haberdar olma imkanı veriyor. Toplumun ileri düzeyde bilinçlenmeye ve farkındalığa ihtiyacı var. Bu güzel bir adım başkanımızı tebrik ediyoruz. Kağıthane Belediyesi’nin böyle bir uygulama başlatması çok güzel” şeklinde konuştu.

