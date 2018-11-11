Kağıthane'de bina yangını

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortabayır Mahallesi Akdere Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sakinlerinin tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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