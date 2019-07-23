KAĞITHANE'DE KIRILAN AĞAÇ DALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ  

-AĞAÇ DALININ YOLA DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kağıthane Sultan Selim meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan pankart asılı olan ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı.

KIRILAN DAL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kırılan dal o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yola devrilen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.