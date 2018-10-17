Kahire Uluslararası Film Festivali'nde Fransız yönetmene plaket kararı askıda

KAHİRE (AA) - Kahire Uluslararası Film Festivali Yüksek Danışma Kurulu, festivalin açılışında Fransız yönetmen Claude Lelouch'a plaket verme kararının sanatçının "Filistin davası karşıtı ve İsrail yanlısı tutum" sergilediği iddiaları nedeniyle gözden geçirileceğini duyurdu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, medyada gündeme gelen Lelouch'un "Filistin davası karşıtı ve İsrail yanlısı tutum" sergilediği iddiaları nedeniyle festivalin açılışında yönetmene plaket verme kararının gözden geçirileceği belirtildi.

Elinde Lelouch'un Filistin davası ya da Arap halklarının haklarına karşı siyasi bir tutumda bulunduğuna dair belge, açıklama ya da herhangi bir dayanışma göstergesi bulunan kimselerin plaket verilmesi konusunun karara bağlanması için 4 gün içinde kurula ulaştırması istendi.

Bu arada Lelouch'un İsrail'deki bir üniversite tarafından kendisine fahri doktora takdim edilmesi sırasında yaptığı açıklamaların incelendiği, bu sözlerin "sanatçıların ziyaret ettikleri ülkelerde yaptıkları alışılmış övgülerden ibaret" olduğu kaydedildi.

Kurul tarafından 20-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 40. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin açılışında Fransız yönetmen Claude Lelouch'a plaket verilmesi kararı alınmış, karar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

