Kahire'de zamana direnen 355 yıllık Türk evi

Mehmet Ali Paşa zamanında silahtar görevinde bulunan Süleyman Ağa'nın eşinin cariyesi olan Vesile Hatun'un nerede doğduğuna ilişkin elimizde bilgi yok.

Halen Mısır Kültürünü Geliştirme Fonu'na bağlı olan taş ev, Mısır'ın kültürel değerlerinden biri kabul ediliyor ve "Şiir Evi" olarak da isimlendiriliyor. Çünkü burada zaman zaman tiyatro, şiir ve müzik alanında çeşitli kültürel ve sanatsal programlar da düzenleniyor.

Kahire'nin Hüseyin bölgesinde El-Ezher Camisi'nin çok yakınında yer alan Osmanlı döneminden kalma Vesile Hatun Evi hâlâ dimdik ayakta ve bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

KAHİRE (AA) - AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer şehirlerinde Osmanlı döneminden kalma çok sayıda Türk evi bulunuyor. Bunlardan bazılarının restorasyonu Hüsnü Mübarek döneminde Mısır Kültür Bakanlığı tarafından yapıldı, bazılarında ise çalışmalar sürüyor.

Vesile Hatun, bir süre sonra Süleyman Ağa'nın eşi tarafından azat edilerek özgürlüğüne kavuşturulmuş.

Kitabesinde ifade edildiği üzere Abdulhak ve Lutfi el-Kenani kardeşler tarafından 1664 yılında yaptırılan evin son sakini olan Vesilen Hatun, 1835 yılında vefat etmiş. Bu nedenle ev onun adıyla anılıyor.

Aynı bölgede Hüseyin Camisi'nin arka kısmında yer alan Muiz Caddesi'nde de günümüze kadar gelmeyi başaran birkaç Türk evi daha var.

- Evin ilginç projesi

Osmanlı mimari yapısına uygun olarak taştan yapılan Vesile Hatun Evi, sakinlerinin gece ve gündüz dışarıdan fark edilmesini önleyecek tarzda inşa edilmiş.

Birinci katta misafirlerin bekleyeceği büyük bir salon var. Salonun bir kenarında evin su ihtiyaçlarının karşılanması için su kuyusu bulunuyor. Girişteki salonda şu anda tiyatro çalışmaları yapılıyor.

Pencerelerin önünde Osmanlı evlerinin vazgeçilmez klasiği olarak bilinen ahşaptan yapılmış arabesk tarzı kafesler göze çarpıyor.

İkinci katta aralarında dar koridorların bulunduğu yatak odaları ve banyo yer alıyor. Banyo, suyun ısıtıldığı ve yıkanılan bölüm olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşuyor.