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'Kahraman' ilan edildi! Dünya 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor

08.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ailesini Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan 11 yaşındaki çocuk, tek başına yaklaşık bin 200 kilometre kat ederek Slovakya’ya geldi. Ailesinden ayrı bir şekilde Slovakya-Ukrayna sınırına kadar gelen çocuk, Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından kahraman ilan edildi.

'Kahraman' ilan edildi! Dünya 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrası binlerce kişi ülkelerini bırakarak başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. Dünya, insani dramın yaşandığı Ukrayna'dan tek başına başka bir ülkeye sığınan 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor. Ailesini Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan 11 yaşındaki çocuk tek başına bin 200 kilometre kat ederek Slovakya’ya geldi. Küçük çocuk Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından kahraman ilan edildi.

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TEK BAŞINDA KİLOMETRELERCE YOL KAT ETTİ

Ukraynalı 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için tek başına Zaporijya şehrinden yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıktaki Slovakya sınırına geldi. Sadece sırt çantası, bir poşet ve pasaportu bulunan çocuk, sınırda Slovak yetkililer tarafından karşılandı. Slovak yetkililer, çocuğun yemek ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailesi tarafından eline yazılan telefon numarasını arayarak çocuğu akrabalarına teslim etti. Çocuğun sınıra kadar hangi yollardan geldiği ise açıklanmadı.

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'KAHRAMAN' İLAN EDİLDİ

Ailesinden ayrı bir şekilde Slovakya-Ukrayna sınırına kadar gelen çocuk, Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından kahraman ilan edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahraman kararlılığıyla kazandı. O bir kahraman" ifadelerine yer verildi.

Slovakya Polis Başkanlığı Sözcüsü Michal Slivka'nın verdiği bilgiye göre, Rus saldırılarının başlangıcından bu yana 140 bin 700 kişi Slovakya'ya giriş yaparken, sığınmacıların çoğunluğu Slovakya’da kalmayarak Çekya başta olmak üzere diğer ülkelerdeki akrabalarına gitti. Bunun yanı sıra birçok üçüncü ülke vatandaşı da Ukrayna'dan kaçarken Slovakya’yı kullanıyor. Slovakya İçişleri Bakanı Roman Mikulec Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin 517 kişinin Slovakya-Ukrayna sınırını geçtikten sonra Slovakya'da geçici koruma başvurusunda bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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