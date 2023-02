Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü kaç kişi yaralı kurtarıldı? AFAD son bilgileri açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlere ilişkin son durumu paylaştı. Sezer, yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Kullanıcılar depremden 21 gün sonra kaç kişinin yaralı kurtarıldığını kaç kişininse hayatını kaybettiğini merak ediyorlar. Peki Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü kaç kişi yaralı kurtarıldı? İşte detaylar...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ KAÇ KİŞİ YARALI KURTARILDI?

6 Şubat 2023 saat 04.17 ve 13.40'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlere ilişkin yaralı ve can kaybı sayısı her gün açıklamaya devam ediyor. Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.



Özellikle Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER AÇIKLADI

Yunus Sezer AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada,

"Bölgede 21 bine yakın binada arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. İyileştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız.

Şu anda 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Deprem bölgesindeki en ücra köşelere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.