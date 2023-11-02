Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Emre Apartmanı ile ilgili şoke eden gerçek! Hiç yapılmadığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazı altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede statik projesinde yer alan kolonun gerçekte yapılmadığı soruşturma raporunda yer aldı.

"KOLON KESİLDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADI"

İddianamede ise, kolon kesme iddiasına yönelik olarak delil tespiti amacıyla bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları incelemeler neticesinde Emre Apartmanı'nın temeli tamamen kazdırılarak dron ile fotoğraflama yapıldığı, mimari projede görülen kolonun statik projede görülmediği, kolonlarda esas alınacak projenin statik proje olduğu, bu nedenle kolonun hiç yapılmadığı, binanın altındaki işletmedeki kolon kesildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

"KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN KOLON HİÇ YAPILMADI"

Raporu yorumlayan Avukat Mehmet Aykut Başderici, “Gaziantep'te 49 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emre Apartmanı'nın ilk duruşması Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dosya kapsamında 4 sanık var. Bu sanıklardan 2'si tutuklu müteahhit, diğer 2 sanığın bir tanesi şantiye şefi ve diğeri mimardır. Bu binanın yıkımıyla ilgili birçok farklı iddia atılmış olsa da sonuç olarak yapılan araştırmalarda özellikle bu konuda binada alttaki işletmelerin kolon kestiğine dair iddialar bulunmaktaydı. Bu iddialarla ilgili savcılık bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın neticesinde savcılık burada bir kolonun kesilmediğini, mimari projeyle, statik proje arasında aykırılıklar olduğunu daha doğrusu mimari projede bulunan fakat statik projede bulunmayan bir kolon tespit ettiklerini iddianamede düzenledi. Aslında kesildiği iddia edilen kolon hiç yapılmadı. Yani o kolonun orada eksik bir şekilde bulunduğu anlamına gelmekte, bununla ilgili yapılan yargılamada, ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı zamanda ev hapsi olan bir sanığın da ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmiştir” dedi.

Avukat Mehmet Aykut Başderici şöyle devam etti:

"Binanın altında yer alan işletmelerden bir tanesi, bu işletmeyi satın almak için bir kredi başvurusunda bulunuyor. Kredi başvurusu sonucunda yapılan eksper incelemesinde binanın aslında mimari projesiyle, statik projesinin aykırı olduğu 2021 yılında resmi bir şekilde belli edilmiş. Bununla ilgili mahkeme Yapı Kredi Bankasına bir müzekkere yazarak eksper raporunun getirtilmesini talep etti. Duruşma aralık ayına bırakıldı. Aralık ayında birçok eksiklikle birlikte bu hususta açığa kavuşacaktır. Duruşmadaki sanıkların istenilen cezası bilinçli taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme suçundan dolayı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıdır."

Avukat Başderici, “Buradan anlaşıldığı üzere aslında oradaki kolonun kesilme iddiası değil tam aksine kolonun hiç yapılmadığı gündeme gelmektedir. Bunun da binanın yıkımını en önemli etkenlerden bir tanesi olarak iddianamede gösterilmiştir. Birçok bina sakini, binada kolon kesildiği iddiasıyla belediyeye ve ilgili yerlere başvuru yaptıklarını beyan etmişlerdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir soruşturma yürüttü. Soruşturma neticesinde aslında kolonun kesimi değil de kolonun hiç yapılmadığı tespit edildi” şeklinde konuştu.

"SAVCILIK DRONLA BİR ARAŞTIRMA YAPTI"

Aykut Başderici sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok bina sakini, kolon kesildiği iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bununla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık dronla bir araştırma yaptı. Bu araştırmada aslında kolon kesildiği değil kolonun hiç yapılmadığı tespit edildi. Bu da şu şekilde tespit edildi. Mimari projeyle statik projelerin arasındaki uyumsuzluklar meydana çıkarıldığında mimari projede aslında olan bir kolon, statik projede yer almamıştı. Aynı zamanda bu eksperin de dosya kapsamında tanık olarak ifadesi alınmıştır. Tanık olarak vermiş olduğu ifadede mimari projeyle statik proje arasında birçok aykırılığın bulunduğunu, bundan dolayı buraya kredi verilmesinin mümkün olmadığına yönelik bir görüş bildirmiştir. Buradaki aykırılıktan bahsedilen şey de mimari projede çizilen konumların statik projede aslında mevcutta yapılmadığını göstermektedir. Bundan dolayı kredi verilmemiştir. Kredinin verilmemesi 2021 yılında belli olmasına rağmen deprem tarihine kadar herhangi bir önlem alınmaması da hem müteahhit ve diğer ilgililerin hem de kamu görevlilerinin bir ihmali olarak görülmektedir."

Kaynak: İHA





