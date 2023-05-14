Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki vatandaşlar sandık başına gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

GAZİANTEP'TE VATANDAŞLAR KONTEYNERDE OY KULLANDI

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.

HATAY'DA VATANDAŞ SANDIK BAŞINDA

Hatay'da kurulan 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gelmeye başladı.

Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşlar, sağlam okul binalarında ve okul bahçelerine kurulan konteynerler ile bazı muhtarlıkların yanında yer alan konteynerlerde oyunu kullanıyor.

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan ve ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oy kullanacakları okullara ücretsiz taşıyor.

OSMANİYE'DE 1170 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, oy pusulaları ve kimlikleriyle oy verecekleri okullara geldi.

Sandıkların kurulduğu sınıfların önünde sıraya giren vatandaşlar, sırayla çağırılarak oylarını kullandı.

Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise evlerinin bulunduğu mahalledeki okullarda oylarını kullandı.

Osmaniye'de 385 bin 998 seçmen, 1170 sandıkta oylarını kullanıyor.

ADANA'DA 1 MİLYON 612 BİN 781 SEÇMEN BULUNUYOR

Adana'da vatandaşlar, oy kullanmak için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Yetkilerden oy pusulasını, mührü ve zarfı alan vatandaşlar, kabine girerek oyunu kullandı.

Adana'da 1 milyon 612 bin 781 seçmen için 4 bin 795 sandık kuruldu. (AA)

