HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki vatandaşlar sandık başına gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki vatandaşlar sandık başına gitti

14.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde oy verme işlemi sürüyor. Osmaniye'de 1170 sandıkta oy kullanılacak. Adana'da ise 1 milyon 612 bin 781 seçmen bulunuyor. Öte yandan depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da ise kurulan 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oyunu kullanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki vatandaşlar sandık başına gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

c5

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

GAZİANTEP'TE VATANDAŞLAR KONTEYNERDE OY KULLANDI

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

c4

Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.

HATAY'DA VATANDAŞ SANDIK BAŞINDA

Hatay'da kurulan 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gelmeye başladı.

Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşlar, sağlam okul binalarında ve okul bahçelerine kurulan konteynerler ile bazı muhtarlıkların yanında yer alan konteynerlerde oyunu kullanıyor.

c1

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan ve ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oy kullanacakları okullara ücretsiz taşıyor.

OSMANİYE'DE 1170 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, oy pusulaları ve kimlikleriyle oy verecekleri okullara geldi.

Sandıkların kurulduğu sınıfların önünde sıraya giren vatandaşlar, sırayla çağırılarak oylarını kullandı.

c3

Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise evlerinin bulunduğu mahalledeki okullarda oylarını kullandı.

Osmaniye'de 385 bin 998 seçmen, 1170 sandıkta oylarını kullanıyor.

ADANA'DA 1 MİLYON 612 BİN 781 SEÇMEN BULUNUYOR

Adana'da vatandaşlar, oy kullanmak için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

c2

Yetkilerden oy pusulasını, mührü ve zarfı alan vatandaşlar, kabine girerek oyunu kullandı.

Adana'da 1 milyon 612 bin 781 seçmen için 4 bin 795 sandık kuruldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da olacak! İşte canlı takip ekranı
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacakYSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak
Anahtar Kelimeler:
deprem seçim Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Türkiye sandık başında! İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye sandık başında! İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Evin camını kırıp içeri girdiler, acı tabloyla karşılaştılar

Evin camını kırıp içeri girdiler, acı tabloyla karşılaştılar

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.