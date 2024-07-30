Kahramanmaraş'ta 88 yaşındaki kadının böbreğinden 4 santim taş çıktı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 14 çocuklu 88 yaşındaki kadın karnının sağ tarafından gelen ağrılar sonrası soluğu hastanede aldı. Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren'in yaptığı tetkikler sonucu yaşlı kadının böbreğine taş olduğunu tespit etti. Hasta genel anestezi yerine belden aşağısı uyuşturularak ameliyata alındı. Bir buçuk saat süren riskli ameliyat sonrası yaşlı kadının böbreğindeki yaklaşık 4 santimetre çapında taş çıkarıldı.

"BÖBREĞİNDE 4 SANTİMETRE CİVARINDA TAŞI VARDI"

Yaşlı kadının taburcu edilip evine gönderileceğini ifade eden Dr. Mustafa Eren, “Emine teyzemiz 88 yaşında sağ yan tarafından şikayet ile geldi. Böbreğinde 4 santimetre civarında taşı vardı ve yaşa bağlı ek hastalıkları da vardı. Kalp yetmezliği ve astım gibi. Bu hastalarda genel anestezi riskli gibi ve ameliyat edilme şansı yoktu ve biz bu hastamızı belden aşağı uyuşturarak ameliyat ettik. Bir ay önce taşını aldık ve koruyucu amaçlı stent takmıştık bugün de stentini çıkardık. Şifa ile evine göndereceğiz” dedi.

"ŞU ANDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

İlerlemiş yaşlarda bu tarz ameliyatların riskli olduğunu ifade eden Dr. Eren, “En büyük sıkıntı bu ameliyatlarda teyzemizin yaşından dolayı kan sulandırıcı kullanmakta ve ameliyatta kanama riskimiz var onun dışında kalp yetmezliği var. Bu hastalarda anestezi yüksek riskli olduğundan dolayı hasta yakınları da bilgilendirmek lazım, genellikle anestezi uygun olmadığından dolayı haliyle hastaları opera edemeden göndermek zorunda kalınabiliyor. Biz bu hastamızı spiral anestezi yaptık ve ameliyat bir buçuk saat sürdü ve taşını temizledik şu anda sağlığına kavuştu” diye konuştu.

Hasta Emine Öztaş ise sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Çok iyiyim, Allah'a şükür doktorumuzun sayesinde iyiyim” dedi.

Yaşlı kadının oğlu Hızır Öztaş da, “Annemin yaklaşık 5-6 aydır ağrısı vardı Mustafa hocamıza getirdik ameliyatını yaptı ve sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır