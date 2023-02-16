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Kahramanmaraş'ta depremde yaşanan panik ve bir binanın yıkılma anı kamerada

16.02.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panik ile bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 ilde ciddi yıkım meydana geldi. Asrın felaketinden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da ekipler zamanla yarışarak hayat kurtarmak ve yaralara merhem olmak için tek yürek oldu. Tüm Türkiye bölgeye yardım için seferber olurken depremden yeni görüntüler kameraya yansımaya devam ediyor. Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında benzinlik istasyonunda yaşanan panik ve korku ile binaların yıkılması anbean kameraya yansıdı. Öte yandan bir binanın yıkılması da kameralara yansırken felaketin boyutu gözler önüne serildi.

(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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