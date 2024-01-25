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  4. Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! Tam 1300 yıllık, koruma altına alındı

Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! Tam 1300 yıllık, koruma altına alındı

25.01.2024 00:05 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, tarihi Tevrat ise muhafaza altına alındı.

Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! Tam 1300 yıllık, koruma altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. (55) ve S.A.A.’nın (49) ellerinde bulunduğunu belirttikleri bir tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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1300 YILLIK TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst aramalarında deri üzerine yazılmış 1300 yıllık olduğu iddia edilen tarihi Tevrat ele geçirildi.

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MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Tarihi Tevrat ise muhafaza altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA**Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Tevrat
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