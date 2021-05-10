Kahramanmaraş’ta feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ramazan Özdemir’in (37) kullandığı otomobil, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 30’uncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti. (İHA)





