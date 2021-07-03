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Kahramanmaraş’ta hastanede güvenlik görevlilerine saldırı

03.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişinin bir grup yakını hastanedeki güvenlik görevlilerine saldırdı.

Olay, Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan D.G (55), hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan D.G, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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TARTIŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

Haberi alan yakınları, iddiaya göre hayatını kaybeden D.G’nin yanına gitmek istedi. Buna izin vermeyen güvenlik görevlileri ve cenaze yakını ile tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası kavgada hastanenin güvenlik görevlisi Davut C. ve Mehmet G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YAŞANAN OLAY KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik görevlileri 10 gün iş göremez raporu alarak, kendilerini dövenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınlarının güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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