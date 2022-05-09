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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! 2 çocuk annesi kadın intihar etti

09.05.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Fatma Ö. oturduğu evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! 2 çocuk annesi kadın intihar etti

Kahramanmaraş'ta dün akşam 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Fatma Ö., evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

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KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Ö., iddiaya göre yalnız bulunduğu dördüncü kattaki evin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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ÇALIŞTIĞI YERDEN BİR GÜN ÖNCE AYRILMIŞ

Eşinden bir süre önce boşandığı ve solist olarak çalıştığı eğlence merkezinden de bir gün önce ayrıldığı öğrenilen Fatma Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, telefonu incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

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İntihar Kahramanmaraş
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