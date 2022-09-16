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Kahramanmaraş’ta korkunç olay! Cinayet kameraya yansıdı

16.09.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi İsmetpaşa Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında tartışma başlarken M.D., bir anda silahına davrandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Harun Askara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise anbean kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan cinayet dehşete düşürdü.
Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, İsmetpaşa Mahallesi’nde karşılaştı. Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara’ya ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara’yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D’nin elindeki silahla Harun Askara’ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş
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