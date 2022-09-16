Kahramanmaraş’ta korkunç olay! Cinayet kameraya yansıdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan cinayet dehşete düşürdü.

Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, İsmetpaşa Mahallesi’nde karşılaştı. Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara’ya ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara’yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D’nin elindeki silahla Harun Askara’ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

(İHA)

